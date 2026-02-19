Memoria viva: Museo del Canal rescata historia afrocaribeña

El Museo del Canal presentó oficialmente “Escuelas Afrocaribeñas”, un proyecto digital desarrollado en ArcGIS StoryMaps que documenta y mapea las experiencias escolares de estudiantes afrocaribeños angloparlantes en Panamá entre 1930 y 1950.

La investigación fue liderada por Nyasha Warren, Gerente de Investigación y Documentación del museo, junto a Kaysha Corinealdi, Ph.D., profesora asociada de Rutgers University–New Brunswick.

El proyecto contó con la colaboración del Centro de Investigación Educativa (CIEDU) y el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

El estudio se sustenta en historias orales de personas afrocaribeñas, que cursaron estudios en escuelas oficiales y privadas en la ciudad de Panamá y la antigua Zona del Canal, además de la revisión de archivos públicos y privados en Panamá y Estados Unidos, complementados con material fotográfico histórico.

La investigación evidencia cómo el racismo, el clasismo y la xenofobia limitaron el acceso a la educación durante esas décadas, particularmente tras la Constitución panameña de 1941 y el fallo Brown vs. Board of Education de 1954, cuyos efectos influyeron en la segregación escolar en la Zona del Canal.

Frente a estas barreras, la comunidad afrocaribeña organizó alternativas educativas en casas, iglesias y espacios comunales, fortaleciendo la alfabetización y el orgullo cultural como respuesta colectiva ante la exclusión.

Nyasha Warren destacó que el proyecto “rescata memorias que permanecieron fuera de los relatos oficiales y permite comprender tanto el impacto de las políticas públicas como la resiliencia comunitaria”. Por su parte, Kaysha Corinealdi subrayó que la iniciativa “reafirma la importancia de preservar y difundir historias que complejizan las narrativas tradicionales y enriquecen la memoria colectiva”.

Con esta iniciativa, el Museo del Canal reafirma su compromiso con la investigación histórica rigurosa, la inclusión de narrativas diversas y el uso de herramientas digitales para democratizar el acceso al conocimiento.