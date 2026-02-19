Nacional - 19/2/26 - 11:24 AM

Alerta Azul sigue hasta Semana Santa: 8 muertos en Carnaval

Por: Redacción / Crítica -

La resaca del Carnaval dejó más que tarimas desmontadas. El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que la Alerta Azul se mantiene activa rumbo a la Semana Santa, con 130 instalaciones de salud funcionando en todo el país para responder cualquier emergencia.

Los números no son pequeños. Durante las fiestas se registraron 17,074 atenciones médicas en hospitales y centros de salud. La mayoría fueron por traumas, quemaduras, intoxicaciones alimentarias y accidentes de tránsito, casos que año tras año se repiten cuando aumenta la movilización.

Las provincias con mayor carga en los cuartos de urgencia fueron Coclé (2,733), Los Santos (2,483) y Herrera (2,170). También hubo alta demanda en Panamá Oeste (1,731), San Miguelito (1,561), Panamá Metro (1,494) y Veraguas (1,042). En esos puntos la atención fue constante, sin pausa.

Más de 2,000 profesionales de la salud estuvieron desplegados. De las 130 instalaciones habilitadas, 80 operaron las 24 horas, mientras otras extendieron jornadas hasta 16 horas. Además, se realizaron 472 traslados por emergencias médicas y el periodo cerró con 8 defunciones.

En paralelo, equipos de la DINACAVV inspeccionaron 5,757 puestos de venta de alimentos y verificaron a 10,469 manipuladores. Casi mil no portaban carné. Hubo 303 productos decomisados, 53 multas y 92 citaciones por incumplimientos sanitarios.

Con la Semana Mayor a la vuelta de la esquina, el sistema de salud se mantiene en vigilancia. Las cifras recientes marcan el tono de lo que puede repetirse si no hay prevención.

