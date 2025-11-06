Nacional - 06/11/25 - 12:00 AM

Mayer invita a neoyorquinos a mudarse para Panamá

Por: Redacción Crítica -

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, invitó a los residentes de Nueva York a considerar a Panamá como un destino para mudarse.

"¡Hola, neoyorquinos! Si están pensando en mudarse a Miami, consideren Panamá: somos un país dolarizado, favorable a los negocios, al capitalismo y a Estados Unidos", expresó Mayer en su cuenta de X.

Mayer enfatizó que el país canalero es un lugar seguro para vivir.

“Como un lugar seguro y acogedor para personas de todas las culturas y religiones”, dijo.

Además, resaltó las ventajas fiscales de Panamá.

“Los impuestos son más bajos que en Florida. No hay impuestos sobre ingresos extranjeros, dividendos ni ganancias de capital”, expresó el alcalde.

Mayer busca atraer inversiones a Panamá, destacando como un lugar confiable para hacer negocios.

Las declaraciones del alcalde se dan luego de que una encuesta revelara que un número creciente de neoyorquinos considera mudarse a Miami.

