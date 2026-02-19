Padres no están obligados a comprar uniformes donde diga el colegio privado

Con el regreso a clases encima, la Acodeco salió a la calle con su operativo “De vuelta a clases” para vigilar que no haya juega vivo ni aumentos escondidos que golpeen el bolsillo de los padres.

Los inspectores están revisando comercios que venden útiles, uniformes y artículos escolares, verificando que el listado de productos exentos del ITBMS (7%) esté visible y que lo que marca el estante sea lo mismo que aparece en la caja.

También están atentos a que no haya publicidad engañosa ni ventas amarradas que obliguen a comprar en un solo lugar.

El administrador Ramón Abadi Balid dijo que la vigilancia no es solo para tiendas. También están bajo lupa los colegios y universidades privadas, sobre todo por los aumentos de matrícula y mensualidad que algunos ya han anunciado.

Según el monitoreo reciente, entre 18% y 20% de las escuelas privadas podrían subir sus mensualidades este año. Pero no pueden hacerlo de la noche a la mañana. La ley exige que el aumento se notifique con seis meses de anticipación y que tenga el visto bueno del Meduca.

Las universidades privadas deben informar desde el inicio cuánto cuesta toda la carrera, sobre todo si el estudiante va con crédito o beca del Ifarhu. No pueden esconder la cifra ni condicionarla al pago previo de matrícula.

La Acodeco también recordó que ningún colegio puede obligar a los padres a comprar uniformes o útiles en un comercio específico. Pueden pedir colores o modelos, pero la decisión final es de la familia. Además, recomiendan comparar precios, revisar bien la factura y confirmar que los productos exonerados no incluyan el cobro del 7%.

Si alguien detecta aumentos sorpresivos o cobros indebidos, puede denunciar al 6330-3333 por WhatsApp o Telegram, o a través de las redes oficiales @AcodecoPma.