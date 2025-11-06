Molinar: ‘El tiempo perdido no se recupera nunca’

A pocas semanas para que termine el año escolar 2025, la ministra de Educación, Lucy Molinar, realizó un balance del año de la gestión educativa y reiteró que el tiempo perdido no se recupera, pero el conocimiento sí.

“Tenemos pocas semanas para terminar el año y estamos sacándole el mejor provecho a cada minuto de las clases. La idea es privilegiar el conocimiento y fortalecer la motivación de los estudiantes”, expresó Molinar.

La ministra reconoció las limitaciones del proceso de recuperación académica, luego de la suspensión de clases a causa del paro de gremios magisteriales, que se extendió por dos meses, debido al rechazo a la Ley 462, la cual modificó el sistema de pensiones del país.

“El tiempo perdido no se recupera nunca. Se recupera el conocimiento, probablemente, dependiendo de la fuerza del aula y de la voluntad del estudiante. Pero las herramientas para que lo logre deben estar disponibles y eso es lo que estamos garantizando”, dijo la ministra.

Además, destacó que el ministerio está trabajando para promover el aprendizaje individual en los estudiantes.

"Estamos tratando de crear conciencia en los jóvenes de que el aprendizaje también depende de su iniciativa personal, de esa curiosidad por saber más", manifestó la ministra.

Ministra conversa con docentes

Por otro lado, ayer Molinar sostuvo una conversación breve con un grupo de docentes separados temporalmente del sistema luego de su participación en las protestas registradas contra la Ley 462 de la CSS.

Molinar le mostró su total disposición para dialogar y les indicó que pidieran una fecha disponible en su agenda para reunirse con ellos.