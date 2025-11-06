Mulino promete respaldo a proyectos locales en Colón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió ayer con los representantes de corregimiento del distrito de Colón, a quienes prometió el respaldo del Gobierno Central en sus proyectos.

Previo a los actos de conmoración del 5 de noviembre, los quince representantes que integran el Consejo Municipal de Colón entregaron al mandatario una carta con cinco peticiones fundamentales, que incluyen apoyo logístico en personal y maquinaria para la limpieza de espacios públicos y el uso temporal del antiguo edificio de la Gobernación, ubicado en el corregimiento de Espinar.

Además, solicitaron establecer un apoyo más estrecho y coordinado con la Junta Técnica de Gobierno en Colón; y revisar la Ley 404, que establece el plan integral para la provincia, con énfasis en la asignación de recursos.

En tanto, el presidente prometió atender las solicitudes y resaltó que su gobierno está haciendo un esfuerzo para darle seguridad a toda la provincia, principalmente para contrarrestar la delincuencia y el pandillerismo.

Por su parte, el ministro Juan Carlos Orillac anunció la creación de un equipo especial para atender las solicitudes presentadas.