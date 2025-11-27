Nacional - 27/11/25 - 12:00 AM

Refuerzan operativos de limpieza por fiestas de fin de año

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) pondrá en marcha una serie de operativos de limpieza para disponer y manejar bien los residuos en 26 corregimientos del distrito capital de cara a las fiestas de fin de año.

De acuerdo con cifras de la dirección de operaciones de la AAUD, durante esta temporada están ingresando unas 2,600 a 2,900 toneladas diarias en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón, lo que representa una mayor demanda de trabajo.

Según la autoridad, la mayoría de los desechos en Cerro Patacón son de tipo residencial, como muebles, línea blanca, electrodomésticos y hasta desechos de construcción.

La entidad destacó que estos operativos contemplan más equipos, más frecuencia y más cobertura.

En tanto, reiteró que existe un acceso gratis a los pick-ups al relleno para que puedan llevar todo este tipo de materiales sin pagar.

El objetivo es prevenir la disposición inadecuada de residuos, en terrenos baldíos, cauces de ríos, quebradas y otros espacios públicos.

“Disponer bien los residuos no es un gesto, es una responsabilidad colectiva”, expresó Ovil Moreno Marín, administrador general de la AAUD.

