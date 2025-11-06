Nacional - 06/11/25 - 12:00 AM

Segundo pago del Pase-U continuará hoy

Según lo establecido en el cronograma, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves con el segundo pago 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), dirigido a estudiantes de primera, premedia y media.

Hoy se realizará el desembolso para estudiantes de los colegios del corregimiento de Betania, mientras que el viernes se hará la entrega en los corregimientos de San Francisco, Pueblo Nuevo y Curundú.

Para el retiro del pago, se debe presentar cédula física del estudiante y del acudiente.

