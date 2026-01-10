'Osito' muere tras ataque armado en Calidonia

Un hecho registrado la noche del 9 de enero en el edificio El Caravaggio, en el corregimiento de Calidonia, dejó como saldo a un joven fallecido tras un ataque con arma de fuego.

Según los informes preliminares, la víctima fue identificada como Edwin Humberto Martínez, de 22 años, conocido como alias "Osito".

El hecho fue reportado a las 10:10 p.m., cuando una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una persona herida con arma de fuego.

Al llegar al lugar, las autoridades observaron el cuerpo tendido de Martínez tendido en el pavimento, con dos heridas de proyectil en la cabeza y la espalda, por lo que fue trasladado al Hospital Santo Tomás.

Tras los esfuerzos médicos, 'Osito' falleció a las 10:20 p.m.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue sorprendida por un sujeto desconocido, quien le disparó sin mediar palabras. Se desconoce el móvil del hecho.

Se confirmó que el fallecido mantenía antecedentes policiales por diversos casos, entre los que destacan decomiso por arma de fuego, irrespeto a un miembro de la Policía Nacional y diligencias de allanamiento.