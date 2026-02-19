¡Sorpresa! Hallan carro del MIDA abandonado en lavaauto en pleno Carnaval

Lo que parecía una inspección rutinaria terminó con un hallazgo que dejó más preguntas que respuestas. Un vehículo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) fue encontrado en estado de abandono dentro de un autolavado desde el viernes 13 de febrero, en pleno arranque del Carnaval 2026. El caso quedó bajo evaluación administrativa.

Ese fue uno de los episodios que salieron a relucir durante el operativo “Verificación Vehicular/Carnaval 2026”, desplegado por la Contraloría General de la República entre el viernes 13 y el miércoles 18 de febrero. Los equipos salieron a la calle para vigilar el uso correcto de los autos del Estado mientras el país celebraba.

En total fueron inspeccionados 1,562 vehículos oficiales a nivel nacional. De esa cifra, 1,428 cumplieron con las disposiciones vigentes, pero 123 presentaron faltas administrativas que obligaron a levantar informes.

Lo más delicado fue que 11 vehículos fueron retenidos, siguiendo los procedimientos establecidos.

Las fallas más comunes estuvieron relacionadas con documentación incompleta para circular, inconsistencias en los salvoconductos y falta de rotulación oficial visible.

También se mantiene bajo revisión un caso detectado en Churuquita Grande, donde surgieron situaciones particulares que ahora están en evaluación.

Desde Fiscalización reiteraron que estos operativos buscan frenar el uso indebido de bienes del Estado, especialmente en fechas festivas donde el control suele relajarse.

La advertencia quedó clara: los autos oficiales no son para pasear en Carnaval.