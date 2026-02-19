Atalaya blindada: 400 policías vigilan inicio de Cuaresma

Más de 400 unidades de la Policía Nacional fueron desplegadas en el distrito de Atalaya, en la provincia de Veraguas, ante el arranque de las actividades religiosas por la Cuaresma.

La medida busca garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que comienzan a llegar a la basílica menor donde se venera a Jesús Nazareno.

El operativo es coordinado por el subcomisionado Noel Haynes, quien explicó que los uniformados estarán distribuidos en puntos estratégicos. Habrá presencia en los accesos principales al distrito, en los alrededores del templo y en las rutas de peregrinación, donde históricamente se concentra la mayor cantidad de fieles.

Las autoridades buscan prevenir hurtos, atracos y cualquier situación delictiva que pueda afectar a quienes caminan largas distancias o pasan horas en el lugar. Además, se reforzarán los controles de tránsito para reducir el riesgo de accidentes, tomando en cuenta el aumento del flujo vehicular durante los días de mayor afluencia.

Por su parte, el director regional del Ministerio de Salud en Veraguas, Xavier Torres, informó que también se activaron operativos sanitarios. Funcionarios del MINSA estarán inspeccionando los puestos de venta de alimentos para verificar que cumplan con las normas de higiene y salubridad.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener el orden, seguir las recomendaciones y colaborar con los estamentos de seguridad. La meta es que la Cuaresma en Atalaya transcurra en un ambiente de fe y tranquilidad, sin incidentes que lamentar.