Gobierno expropia terreno de escuela en Cerro Tigre

Mediante un decreto ejecutivo, el Gobierno nacional ordenó la expropiación parcial de 1 hectárea más 7,659.36 metros cuadrados, “por motivo de interés urgente”, en favor del Ministerio de Educación (MEDUCA).

La medida se adopta luego de que, desde el 2011, el MEDUCA intentara sin éxito lograr el traspaso en uso y administración del globo de terreno.

Dentro del área expropiada, ubicada en el corregimiento de Juan Demóstenes de Arosemena, funciona actualmente el Centro Educativo Básico General de Cerro Tigre, donde reciben clases 955 estudiantes.

La expropiación parcial se formalizó a través del Decreto Ejecutivo N.° 3 del 13 de febrero de 2026.

El documento establece que dos de los tres propietarios han fallecido, mientras que el sobreviviente “se niega a dar su autorización para realizar el trámite de traspaso”.

Esta situación legal impedía al MEDUCA ejecutar mejoras urgentes y proyectos de ampliación necesarios para fortalecer la oferta académica del plantel.

La decisión se sustenta además en la Ley 57 del 30 de septiembre de 1946 y en el artículo 51 de la Constitución Nacional.

Igualmente, se autoriza al Ministerio Público (MP) a promover el proceso ante el Órgano Judicial para fijar el monto de la indemnización correspondiente por la expropiación.