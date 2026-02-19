Nacional - 19/2/26 - 12:44 PM

Gobierno expropia terreno de escuela en Cerro Tigre

La medida se adopta luego de que, desde el 2011, el MEDUCA intentara sin éxito lograr el traspaso en uso y administración del globo de terreno.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Mediante un decreto ejecutivo, el Gobierno nacional ordenó la expropiación parcial de 1 hectárea más 7,659.36 metros cuadrados, “por motivo de interés urgente”, en favor del Ministerio de Educación (MEDUCA).

La medida se adopta luego de que, desde el 2011, el MEDUCA intentara sin éxito lograr el traspaso en uso y administración del globo de terreno.

Dentro del área expropiada, ubicada en el corregimiento de Juan Demóstenes de Arosemena, funciona actualmente el Centro Educativo Básico General de Cerro Tigre, donde reciben clases 955 estudiantes.

La expropiación parcial se formalizó a través del Decreto Ejecutivo N.° 3 del 13 de febrero de 2026.

El documento establece que dos de los tres propietarios han fallecido, mientras que el sobreviviente “se niega a dar su autorización para realizar el trámite de traspaso”.

Esta situación legal impedía al MEDUCA ejecutar mejoras urgentes y proyectos de ampliación necesarios para fortalecer la oferta académica del plantel.

Te puede interesar

Gobierno expropia terreno de escuela en Cerro Tigre

Gobierno expropia terreno de escuela en Cerro Tigre

 Febrero 19, 2026
Padres no están obligados a comprar uniformes donde diga el colegio privado

Padres no están obligados a comprar uniformes donde diga el colegio privado

 Febrero 19, 2026
Alerta Azul sigue hasta Semana Santa: 8 muertos en Carnaval

Alerta Azul sigue hasta Semana Santa: 8 muertos en Carnaval

 Febrero 19, 2026
Memoria viva: Museo del Canal rescata historia afrocaribeña

Memoria viva: Museo del Canal rescata historia afrocaribeña

 Febrero 19, 2026
Hutchinson pide "cacao" para no soltar puertos del Canal. ¿Diálogo?

Hutchinson pide "cacao" para no soltar puertos del Canal. ¿Diálogo?

Febrero 19, 2026

La decisión se sustenta además en la Ley 57 del 30 de septiembre de 1946 y en el artículo 51 de la Constitución Nacional.

Igualmente, se autoriza al Ministerio Público (MP) a promover el proceso ante el Órgano Judicial para fijar el monto de la indemnización correspondiente por la expropiación.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Adulto mayor grave tras ser apedreado por jóvenes en Colón

Adulto mayor grave tras ser apedreado por jóvenes en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí