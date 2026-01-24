Nacional - 24/1/26 - 12:08 PM

Trump endurece su discurso y advierte a Canadá por acuerdo con China

El presidente Donald Trump advirtió que impondrá un arancel del 100% a Canadá si el país concreta un acuerdo comercial con China, al que calificó como una amenaza económica.

 

Por: Nueva York, 24 de enero (EFE) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con imponer un arancel del 100% a todos sus productos si el país norteamericano concreta un acuerdo comercial con China.

El mandatario estadounidense afirmó en su red social Truth Social que, si el primer ministro canadiense, Mark Carney, “cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”.

Advertencia directa desde la Casa Blanca

China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos”, escribió Trump en su mensaje.

Esta no es la primera declaración polémica del mandatario sobre el tema. Durante su participación esta semana en el Foro Económico Mundial, celebrado en Suiza, Trump aseguró que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”, una frase que generó reacciones en ambos países.

Respuesta de Canadá

Por su parte, el primer ministro Mark Carney respondió que los canadienses son los “dueños de su propio hogar” y sostuvo que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante tendencias autocráticas, en defensa de su soberanía económica y política.

