Actividad física + hábitos saludables = organismo fortalecido

Recientemente me topé en redes sociales con tweet por parte del presidente salvadoreño Nayib Bukele, donde publica un video por parte del gobierno de El Salvador, promoviendo la actividad física y modelos de estilo de vida saludable a fin de mitigar el impacto de la gravedad de los síntomas al contagiarse por el virus Covid-19, reducir índices de hospitalización e incluso la muerte y es que, cuando pienso en las iniciativas y campañas que ha tenido Panamá, deja un vacío importante en cuanto lo que el Estado panameño promueve para combatir los estragos del virus, más allá de la vacunación, el uso de mascarillas y el “quédate en casa”, considero un fallo imperdonable el pasar por alto algo tan importante como la actividad física y los hábitos cotidianos. Ha quedado más que demostrado en diversos estudios científicos, la forma en la que nuestro sistema inmune se fortalece al realizar actividades físicas de manera recurrente y el riesgo que supone una vida sedentaria para el mismo.

Con lo casos nuevamente disparándose en nuestro país, no parece descabellado contemplar mecanismos que abonen a robustecer nuestro organismo a razón de que, en caso de un contagio, podamos resistir el enfermedad y minimizar el impacto de sus síntomas; lo anterior es un concepto sobre el cual leo regularmente, sin embargo, debería formar parte de la iniciativa gubernamental, la formulación de campañas instando a las personas a voltear la mirada a este aspecto que potencialmente podría marcar la diferencia al momento de contraer el virus.

Ninguno de nosotros está exento a un contagio por Covid -19 aun con todas las medidas (vacunas, mascarillas, etc…) y es precisamente en lo anterior que radica la importancia de mantener un sistema inmune fortalecido a través de la actividad física y estilos de vida saludable incluyendo por supuesto la alimentación. Claro está que para quienes cuentan con un sistema inmune ya comprometido por condiciones preexistentes no es tarea sencilla más no imposible; salir a caminar al aire libre por 30 minutos diario, hidratación constante, horas de sueño adecuadas son algunos mecanismo simples y gratuitos que nuestro cuerpo agradecerá.