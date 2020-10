La comunidad LGBTI chantajea a los magistrados

Como un chantaje mediático y presión de grupo CALIFICO, las acciones de la comunidad LGBTI desarrolladas en las dos últimas semanas que incluyen comunicados, protestas en la escalinata de la Corte y comparecencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para “denunciar” a nuestro país, porque no se estaba reconociendo al matrimonio igualitario y que los magistrados estaban eludiendo fallar positivamente su absurda e Innatural demanda.

Todo ello obedece a un plan internacional de los organismos de la ideología de género, con Brasil, Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico y Guatemala como cabezas de playa de este proyecto, a nivel de Latinoamérica con eco en países de la Comunidad Económica Europea, con España y Francia a la cabeza.

Así se planifico la comparecencia a la CIDH, precedido de un gran despliegue mediático en las redes y los medios formales de comunicación. Todo iba dirigido a lograr un pronunciamiento y si bien no fue de la Comisión como instancia, si encontraron cómplices en la figura del Secretario Ejecutivo y de la representante de nuestro país, que en otrora fue Magistrada de la Corte.

Esto, sostengo, no fue casual. La presión y Chantaje a los Magistrados busca ponerlos contra la pared y como están en situaciones de vulnerabilidad ante la opinión pública, presionan con “apoyo internacional” para obligarlos a fallar a su favor en la demanda de reconocimiento de lo que ellos llaman “matrimonio”.

Sostengo, que Panamá no está OBLIGADA a acatar una simple opinión de la Corte Interamericana, no hay violación de derechos humanos a esta comunidad y lo que hay es chantaje, presión, intimidación y oportunismo para doblegar la tradición, la moralidad y la institucionalidad de la Familia Panameña. Llamo en este contexto a la Conciencia de los Magistrados, piensen en sus hijos, familias, sean fuertes de espíritu y alma, para no caer desvanecidos ante este ataque en contra de lo más preciado del ser humano: La vida y la FAMILIA.