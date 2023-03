Lo de la ANATI es apenas el pelo del gato

Si existiera una voluntad real de investigar el tema de la mesura y titulación de tierras en Panamá… nos vamos a caer de las sorpresas y asombros al ver los resultados. Desde hace meses vengo denunciando el tema, pero la institución pide nombres de los involucrados.

Aquí pasa un fenómeno interesante. Los funcionarios saben que no los denunciarán y quienes piden a gritos la obtención de una escritura se quedan callados para no perjudicar sus sueños y aspiraciones. Y según lo que me informan pareciera que las raíces de los involucrados son muy grandes, tanto así que si las cortan se podría caer la institución.

A diario converso con personas cuyos expedientes duermen el sueño eterno en los despachos superiores. Lo que me dicen: “Para que se muevan y obtengan la firma hay que bajarse del bus.” Pareciera, como en el caso del CEMIS, que tienes que dar mameyes, (billetes verdes) de lo contrario morirás sin tener un título de propiedad en las manos.

Todos los que hemos pasado por estos escenarios sabemos que un derecho posesorio no es garantía para una entidad bancaria a la hora de aprobar un préstamo. Esa es la razón principal de aspirar al título de propiedad. También te aseguras de que no te lancen de tu finca. Reitero… el tema que hay ahora es apenas un pelo del gato.

Ya la Asociación Nacional de Ganaderos anuncia que este asunto lo va a tratar a través de una conferencia de prensa. Lo que pareciera ser una red de corrupción en la ANATI… no es nuevo.

Aquella frase de: “En mi gobierno no habrá intocables” fue una promesa demagógica de una persona que trataba de llegar con su taburete al palacio de Las Garzas. Somos testigos de cuánta bellaquería pasa y no vemos a un mandatario actuar, denunciar, destituir y pedir cárcel para los corruptos.

Hace años compré un lote en Volcán y de repente me aparecieron otros dueños. Pude defender la tenencia de la tierra al contar con una escritura actualizada. Los otros también la tenían, pero la mía tenía la fecha más vieja.

Por esa razón gané el pleito. En aquella ocasión el representante de corregimiento en asocio con la dirección de Catastro (no existía ANATI) entraron en contubernio para vender varias veces la misma finca.

¿Qué pasa ahora? Veamos solo el caso de Gorgona. Una señora que se dedica a cuidar casas, fincas y los fines de semana administra ranchos de paja que están cerca del mar aparece involucrada en actos que riñen con la ley. El fin de semana pasado la abordé. Me extrañó que frente a la afirmación de que estaba detrás de una investigación periodística no mostró mayor asombro. O la dama es de sangre fría o le importa un comino que se le investigue.

“Mire señor, hace tiempo se me acercaron unas personas que me prometieron legalizar la tenencia de tierras frente al mar, allá donde tengo mis ranchos”, me dijo. Ella expresó que las personas se identificaron como funcionarios de ANATI. Después levantaron información sobre muchos lotes sucios en el área. Le pidieron a la señora que le consiguiera los derechos posesorios con la promesa de que por cada uno le darían 500 balboas. Así lo hizo y los nuevos dueños de esos derechos posesorios comenzaron a vender los lotes que ya tenían propietarios legítimos con escritura y todo. Hay varios estafados como también casos penales donde se van a deslindar responsabilidades.

Supongo que la avaricia y la codicia provocaron que cayera en esos comportamientos malsanos. ¿Pero, quién da el reconocimiento de los derechos posesorios? Según el abogado Abel Comrie es un proceso que debe partir desde la ANATI. También el aspirante puede pedir una inspección al juez de paz para que compruebe la tenencia y ocupación de la tierra para luego proceder a un juicio de prescripción adquisitiva.

Debo afirmar, con dolor y amargura, que es a través de estas figuras que muchos dueños legítimos de tierras se dan cuenta que ya no lo son por prescripciones amañadas. Hay varios procesos de prescripción solo en el corregimiento de Nueva Gorgona. En este tema delicado no puedo excluir a las autoridades locales.

Percibo que algunas se prestan para estos chanchullos que manchan el buen proceso de estos funcionarios. Ahora, la fiscalía anticorrupción hizo una inspección ocular a la sede principal de la Autoridad Nacional de Titulación. Ya hay supuestos involucrados a quienes les aplicaron medidas cautelares de ir a firmar ante la autoridad competente. Para muchos y para mí es una medida muy flexible… dura es la ley, pero es la ley y hay que someterse.

Si usted conoce de casos como los señalados por favor denúncielos. Cuando veo que saltan a la palestra estos problemas me viene a la mente esa promesa de nuestro presidente Laurentino Cortizo… “En mi gobierno no habrá intocables.” No sé si el mandatario se refería a su equipo de gobierno o a esa serie policial que ganó mucha fama. De todos modos, en cualquiera de los temas es alentador atacar a los intocables.

Veamos la reseña de Los Intocables para animar al presidente Cortizo. “Chicago, años 30. Impera la 'Ley seca', que prohíbe la venta de alcohol. El idealista agente federal Eliot Ness (Kevin Costner) persigue implacablemente al gángster Al Capone (Robert De Niro), amo absoluto del crimen organizado en la ciudad. La falta de pruebas le impide acusarlo de asesinato, extorsión y comercio ilegal de alcohol, pero Ness, con la ayuda de un par de intachables policías (Andy Garcia y Charles Martin Smith) reclutados con la ayuda de un astuto agente (Sean Connery), intentará encontrar algún medio para inculparlo por otra clase de delitos.” Saludos y no se pierda hoy la riquísima gallina guisada en Cafetear.

