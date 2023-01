Unidad en la diversidad

Hay una frase escrita en el edificio de la Embajada de Indonesia en Panamá: “Unity in Diversity” que se traduce como “Unidad en diversidad”, una frase corta, pero a mi parecer poderosa. Históricamente lo diferente, lo diverso tiende a generar cierta incomodidad, si bien es cierto que los seres humanos somos criaturas de costumbres asimismo tenemos la capacidad de cambiar y adaptarnos a cambios en cualquier ámbito, aun cuando existe una marcada resistencia a aceptar lo diferente.



Entendiendo la diversidad como un concepto global e inherente a nuestra existencia misma, nada de lo que una vez fue terminará siendo exactamente igual; es decir, si nuestras diferencias son nuestra sustancia entonces ¿por qué a menudo nos mostramos reticentes respecto a las particularidades de los demás? Los seres humanos somos criaturas complejas en todos los niveles; evolucionamos, aprendemos, innovamos y aun así aquellas diferencias (a cualquier nivel) han llegado a desatar guerras y han sembrado el deseo de extinguir miembros de la misma especie por una u otra diferencia.

La diversidad étnica, sexual, funcional, lingüística, cultural, de credo, neurodiversidad entre muchas otras no constituyen una jerarquía, ninguna se encuentra por encima de la otra pero uno de los grandes desaciertos de la humanidad ha sido no entender eso y tomar como referente su propia condición, de alguna manera no hemos aprendido, como especie que convive en sociedad, a ver más allá e integrar dichas diferencias y tratarlas con igualdad; si, parece contradictorio y por ello me permito formular una idea que cuando mucho parecerá utópica y hace alusión a la frase que ha inspirado esta nota, la unidad que nos permitiría aceptarnos y la diversidad que nos permitiría expresarnos y vivir en libertad. Únicamente despojándonos de nuestros prejuicios y aprendiendo a ver un objeto desde diversas perspectivas que podremos alcanzar la paz, eso siempre y cuando creas que los seres humanos somos capaces de alcanzar tal condición.

