Dímelo Flow agradece y pide apoyo en votación para Premio Lo Nuestro

El productor panameño está nominado junto a Natty Natasha y Nando Boom, con el tema "Dem Bow".

 

Dímelo Flow agradeció a Premio Lo Nuestro por su nominación junto a Natty Natasha y Nando Boom, con el tema "Dem Bow", una nominación más para su trayectoria musical.

El productor panameño también agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han dado, dejando el link para que todos voten por él, Natty y Nando Bom en la categoría “Mejor Canción Dembow".

Las votaciones estarán abiertas para los fans hasta este lunes 26 de enero en el sitio oficial de Premio Lo Nuestro. La ceremonia de premiación se transmitirá el jueves 19 de febrero.

En esta ceremonia de Premio Lo Nuestro también está nominado Boza con su tema “San Blas” en la categoría “Afrobeat del Año".

 

