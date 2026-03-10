Show - 10/3/26 - 07:49 AM

Exactriz de cine para adultos gana y se vuelve senadora en Colombia

En su campaña, la ahora congresista defendió su pasado en la industria del entretenimiento para adultos y aseguró que esa experiencia influyó directamente en su agenda política.

 

La exactriz de cine para adultos Deyci Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, fue elegida senadora en Colombia por el Pacto Histórico,  tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

La coalición afín al gobierno del presidente Gustavo Petro superó los cuatro millones de votos y alcanzó 25 curules en la cámara alta.

Amaranta ahora comunicadora y activista se perfila ahora como una de las nuevas voces dentro del bloque oficialista, desde donde ha adelantado que impulsará propuestas enfocadas en el reconocimiento y la regulación del trabajo sexual en el país.

Durante su campaña, planteó  la creación de marcos regulatorios que contemplen tanto las formas tradicionales de prostitución como las dinámicas digitales que han surgido en los últimos años, como la producción de contenido en plataformas de suscripción. 

En este contexto, menciona espacios como OnlyFans dentro de una industria que, según sostiene, ya forma parte de la realidad económica y social de Colombia.

Según Hank, el objetivo es que quienes ejercen esta actividad puedan acceder a derechos básicos, entre ellos seguridad social, protección frente a violencias y condiciones laborales dignas. Para la nueva senadora, reconocer esta actividad como trabajo permitiría reducir la vulnerabilidad de miles de personas vinculadas al sector.

En su campaña, la ahora congresista defendió su pasado en la industria del entretenimiento para adultos y aseguró que esa experiencia influyó directamente en su agenda política. 

