Italy Mora entre los 100 rostros más bellos de todo el mundo

Italy Mora, recordada por la polémica del Miss Universo y su participación en el concurso Miss Cosmo Panamá 2025, fue incluida en la lista de los 100 rostros más bellos del mundo, información que publica cada año la revista estadounidense TC Candler.

Mora está entre las candidatas que compiten por un lugar en el listado final, el cual reúne a figuras de la música, el cine, la moda y las redes sociales de distintos países.

La panameña parte del grupo que está en proceso de votación. Según se indicó, la selección se realiza a través de Críticos independientes, donde se toman en cuenta con nominaciones del público, comentarios y votaciones, además del impacto y popularidad.

Todo el que desee apoyar Italia Mora pueden hacerlo nominando y votando a través de la plataforma oficial de TC Candler.