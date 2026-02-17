Dímelo Flow se presentó junto a Dalex en Las Tablas

El reconocido productor Dímelo Flow confesó que no hay nada como presentarse en su país, esto después de la recepción que le dio el público en Las Tablas, la noche del lunes de Carnaval.

Según el panameño, el feeling y la energía son distintas a cuando toca en otros países, y comprobó que el amor del público se siente de verdad. "No hay nada, nada que se compare con presentarse en tu tierra. El feeling es otro, la energía es distinta y el amor se siente de verdad", expresó Flow, quien agradeció a los panameños por ese apoyo.

En su presentación en Las Tablas, el productor invitó al escenario a Dalex, quien fue recibido entre gritos de las chicas y aplausos, elevando aún más la temperatura del espectáculo. El artista agradeció al público por hacerlo sentir como en casa.