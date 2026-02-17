Show - 17/2/26 - 08:18 PM

Dímelo Flow se presentó junto a Dalex en Las Tablas

El productor aseguró que no hay nada como tocar en la tierrita. Sintió el verdadero amor del público

 

El reconocido productor Dímelo Flow confesó que no hay nada como presentarse en su país, esto después de la recepción que le dio el público en Las Tablas, la noche del lunes de Carnaval.

Según el panameño, el feeling y la energía son distintas a cuando toca en otros países, y comprobó que el amor del público se siente de verdad. "No hay nada, nada que se compare con presentarse en tu tierra. El feeling es otro, la energía es distinta y el amor se siente de verdad", expresó Flow, quien agradeció a los panameños por ese apoyo.

En su presentación en Las Tablas, el productor invitó al escenario a Dalex, quien fue recibido entre gritos de las chicas y aplausos, elevando aún más la temperatura del espectáculo. El artista agradeció al público por hacerlo sentir como en casa.

Te puede interesar

Dubosky pasa Carnaval como siempre quiso: con Dios

Dubosky pasa Carnaval como siempre quiso: con Dios

 Febrero 18, 2026
Cero requisitos de Carnaval

Cero requisitos de Carnaval

 Febrero 18, 2026
María del Pilar pone fin a su contenido sexual en OnlyFans

María del Pilar pone fin a su contenido sexual en OnlyFans

 Febrero 18, 2026
Dímelo Flow se presentó junto a Dalex en Las Tablas

Dímelo Flow se presentó junto a Dalex en Las Tablas

 Febrero 17, 2026
DJ Tom Sawyer critica cierre de vía al Casco Antiguo y recibe respuesta

DJ Tom Sawyer critica cierre de vía al Casco Antiguo y recibe respuesta

Febrero 16, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas

Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas