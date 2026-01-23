DJ revela lo sucedido en la boda de Brooklyn Beckham

DJ Fat Tony revivió la tensión familiar de los Beckham tras ser consultado por This Morning, donde reveló por primera vez detalles concretos sobre el comentado baile “inapropiado” entre Victoria Beckham y su hijo Brooklyn durante la boda de este último con Nicola Peltz en Florida, un episodio que semanas atrás reavivó la tensión familiar y hoy domina la conversación pública entorno a los Beckham.

Al reconstruir lo sucedido, Tony explicó que Marc Anthony “llamó a Brooklyn al escenario”, cuando todos esperaban que Nicola subiera a bailar la primera canción nupcial. Según el DJ, fue el propio Anthony quien pidió “a la mujer más guapa del salón” que subiera al escenario y convocó a Victoria. “Se vio a Brooklyn devastado al tener que bailar con Victoria en lugar de su esposa y, tras ese momento, Nicola abandonó la sala llorando desconsolada”, sostuvo Tony en la entrevista.

Tony también relató que Marc Anthony le dijo a Brooklyn: “Pon las manos en las caderas de tu madre, y fue algo cultural, pero toda la situación fue realmente incómoda para todos los presentes”. Añadió: “Lo que aquí importa es cómo se sintió Brooklyn.