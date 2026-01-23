Show - 23/1/26 - 08:33 PM

DJ revela lo sucedido en la boda de Brooklyn Beckham

Según DJ Fat Tony fue Marc Anthony quien invitó a Victoria a bailar con su hijo.

 

DJ Fat Tony revivió la tensión familiar de los Beckham tras ser consultado por This Morning, donde reveló por primera vez detalles concretos sobre el comentado baile “inapropiado” entre Victoria Beckham y su hijo Brooklyn durante la boda de este último con Nicola Peltz en Florida, un episodio que semanas atrás reavivó la tensión familiar y hoy domina la conversación pública entorno a los Beckham.

Al reconstruir lo sucedido, Tony explicó que Marc Anthony “llamó a Brooklyn al escenario”, cuando todos esperaban que Nicola subiera a bailar la primera canción nupcial. Según el DJ, fue el propio Anthony quien pidió “a la mujer más guapa del salón” que subiera al escenario y convocó a Victoria. “Se vio a Brooklyn devastado al tener que bailar con Victoria en lugar de su esposa y, tras ese momento, Nicola abandonó la sala llorando desconsolada”, sostuvo Tony en la entrevista.

Tony también relató que Marc Anthony le dijo a Brooklyn: “Pon las manos en las caderas de tu madre, y fue algo cultural, pero toda la situación fue realmente incómoda para todos los presentes”. Añadió: “Lo que aquí importa es cómo se sintió Brooklyn.

Te puede interesar

DJ revela lo sucedido en la boda de Brooklyn Beckham

DJ revela lo sucedido en la boda de Brooklyn Beckham

 Enero 23, 2026
Dímelo Flow agradece y pide apoyo en votación para Premio Lo Nuestro

Dímelo Flow agradece y pide apoyo en votación para Premio Lo Nuestro

 Enero 23, 2026
Robbie Williams supera récord de The Beatles

Robbie Williams supera récord de The Beatles

 Enero 23, 2026
¡No le van a sacar ni un real! Fiscalía archiva denuncias contra Julio

¡No le van a sacar ni un real! Fiscalía archiva denuncias contra Julio

 Enero 23, 2026
Tekashi desmiente que le dieran piso; no confirmó que haya choteado a Maduro

Tekashi desmiente que le dieran piso; no confirmó que haya choteado a Maduro

 Enero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso
Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja

Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja
Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero

Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero