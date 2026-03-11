Dolor en la familia de Carlienis tras la muerte de su monita Karol

Un duro momento atraviesa la familia de la artista urbana Carlienis, luego de que las autoridades notificaran a su madre, Dora, sobre la muerte de su querida monita Karol.

Con el corazón roto y visiblemente afectada, Dora compartió un video en su cuenta de TikTok en el que expresó su indignación y aseguró que responsabiliza al Ministerio de Ambiente de Panamá por lo ocurrido.

“Es injusto lo que hicieron Mi Ambiente. Ustedes no tenían que llevarse a mi mona. Mi mona estaba en perfecto estado. Yo tengo todos los papeles, Carlienis tiene todos los papeles de que Karol estaba perfectamente sana… ustedes no saben de animales, yo sí conocía a mi mona”, expresó entre lágrimas en el video publicado en redes sociales.

Según relató, durante cuatro meses estuvieron intentando obtener información sobre el estado del animal, pero asegura que nunca recibieron respuestas claras por parte de las autoridades. También afirmó que en ese tiempo no les permitieron visitar a Karol.

Ahora, Dora enfrenta otro momento difícil: contarle a su madre —quien también estaba muy encariñada con la monita— que Karol falleció. La familia mantenía la esperanza de que las autoridades finalmente les devolvieran al animal, que, según explican, estaba acostumbrado a convivir con humanos.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) procedió al decomiso del ejemplar tras una denuncia, basándose en que es una especie protegida cuya tenencia doméstica es ilegal en Panamá.