Estrategia, amor o busca mejorar su estatus migratorio

El nombre de Yana Karpova volvió a sonar en Colombia, específicamente en el programa La Corona TV, después de que surgiera el romance entre la rusa y Ángel Urriola, mejor conocido como Urri.

Según lo comentado en La Corona TV, la historia de Yana dio un giro inesperado desde su llegada a El Parking. Aunque días antes se había confirmado su romance con Marlon Solórzano tras su paso por el reality colombiano, la influencer optó por pasar página rápidamente y escribir un nuevo capítulo frente a las cámaras.

Los presentadores detallaron que la relación de Yana y Marlon terminó porque este último en mención se dio cuenta de las verdaderas intenciones de la rusa, casarse con él para obtener su estatus migratorio.

Yana se encontraba en Colombia con una visa de Nómada digital, la cual se vence este mes. Al vencerse, la rusa tiene dos opciones irse del país o cambiar su estado migratorio, para optar por esta última opción tendría que casarse con un colombiano. De esto, supuestamente se dio cuenta Marlon, y fue la razón por la que decidió terminar la relación.

Según expresaron, Yana llegó a Panamá para ingresar al Parking, primero como invitada y después recibió la propuesta de entrar como competidora.

“Yana quedó en el aire al romperse la relación, pero también se rompió la relación con el manager que era de los dos... en enero se acaba la visa. Ella cogió maletas y se fue para Panamá, la vincularon al reality y de un momento a otro, sorpresa: dentro del reality acaba de nacer un nuevo amor, una nueva relación sentimental... Ahora la pregunta queda flotando ¿será que ahora va a tener nacionalidad panameña?, ¿cuál será el futuro de Yana?, porque al regresar a Colombia le pueden decir ‘no entras’ porque en enero se le acaba su visa migratoria como nómana digital”, detallaron en el programa La Corona TV, donde compartieron el video de Yana con Marlon y ahora con Urri.