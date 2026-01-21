Habla expiloto de Yeison Jiménez; lo dejó por varios desacuerdos

A medida que avanzan las investigaciones por el accidente aéreo en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez junto a parte de su equipo de trabajo, comienzan a conocerse testimonios clave que ayudan a reconstruir la historia de la avioneta involucrada. Uno de ellos es el del capitán César Puerto, piloto e instructor aéreo con más de 38 años de experiencia, quien operó la aeronave durante cerca de un año y decidió hablar públicamente para despejar dudas.

En entrevista con El Tiempo, Puerto explicó que conoció la avioneta desde su llegada a Colombia y que dejó de volarla cuando el equipo del artista asumió por completo su operación. Según relató, su primer vuelo en ese avión fue el 10 de septiembre de 2022 y su vínculo terminó el 24 de septiembre de 2023, día en que entregó formalmente las llaves a Yeison Jiménez en un hangar de Aeroenlace.

00:00/01:00

laopinion

Lea el artículo

powered by

“La primera vez que volé esa aeronave fue en septiembre de 2022 y la entregué un año después, cuando Yeison asumió directamente la operación”, señaló el capitán, dejando claro el período exacto en el que el avión estuvo bajo su responsabilidad.

Puede leer: Revelan el último mensaje que Yeison Jiménez dejó a sus fans antes del accidente

El recorrido de la aeronave de Yeison Jiménez y su llegada a Colombia

De acuerdo con su testimonio, la avioneta llegó inicialmente a Cali, traída desde el exterior por un piloto estadounidense. Posteriormente, Puerto se trasladó hasta esa ciudad para recogerla y volarla hasta Medellín, donde quedó operativa para los desplazamientos privados del cantante.

Un piloto que trabajó con el músico Yeison Jiménez afirmó que cuando estuvo a cargo de toda la aeronave funcionaba a la perfección y en ningún momento hubo algún percance o que se fueron a accidentar.

César Augusti Puerto Narváez fue uno de los pilotos que voló la avioneta de matrícula N325FA. Este sujeto que cuenta con más de 38 años de experiencia en el medio le reveló detalles a El Tiempo de Colombia detalles de la aeronave.

Augusti reveló que estuvo al volante de la aeronave "desde el 10 de septiembre de 2022 hasta el 24 de septiembre de 2023, cuando le entregó las llaves a Yeison Jiménez".

El piloto enfatizó que durante el tiempo en que tuvo la aeronave a su cargo cumplió con los procedimientos correspondientes y que, tras su salida, no volvió a tener relación con la operación ni con las decisiones técnicas del avión.

Al ser consultado consultado sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez, Puerto fue enfático en marcar distancia. Aseguró que no emitirá conceptos ni hipótesis mientras la investigación esté en curso y recalcó que será respetuoso de los tiempos y conclusiones de las autoridades.

“No voy a conceptuar nada específico sobre ese caso porque es un tema que está en investigación y que apenas comienza. Si las autoridades me requieren, entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos, que fue por cerca de un año”, afirmó.

Respecto a un caso ocurrido en México, donde una avioneta con características similares y la misma matrícula fue detenida en el estado de Campeche con un cargamento de cocaína. Sobre este episodio, el capitán Puerto negó cualquier vínculo o conocimiento previo.

Él aseguró que su salida de volar con el artista se dio por desacuerdos contractuales que no tenían relación con su desempeño como piloto ni con la aeronave.

“Yo volaba para él y solo por cuestiones laborales presenté mi renuncia, porque no estaba de acuerdo con algunos puntos del contrato”, explicó.

Autoridades continúan recopilando información técnica y testimonios para esclarecer las causas del accidente, la voz del piloto aporta un elemento clave,