Jennifer Lawrence relató que perdió un papel por no estar tan buena

La reconocida actriz de cine Jennifer Lawrence contó que perdió un papel en una película, según dijo, por su apariencia física y no llevar los estándares de belleza

La estrella estadounidense aseguró que fue descartada del elenco de “Érase una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino de 2019, debido a que la gente decía que “no era lo suficientemente guapa”.

“Tarantino te ha estado persiguiendo. Te quiere”, preguntó el anfitrión del espacio. A lo que la actriz respondió: “No sé nada de eso”.

Agregó: “Es cierto. (…) él dijo eso” (...) “En ‘Los Ocho más odiados’ el papel de Jennifer Jason Leigh fue escrito originalmente para ti, creo”. “Lo rechacé, lo cual creo que fue un error”, intervino Lawrence.

Tal información fue confirmada por el mismo Tarantino durante una entrevista con Entertainment Weekly en 2015, en la que confesó ser un “gran fan de Jennifer Lawrence” y que la había contactado para interpretar a la fugitiva Daisy Domergue en dicha cinta de 2015, pero que Lawrence estaba muy ocupada con “toda (la) publicidad de las películas de ‘Los Juegos del Hambre’”.

“Bueno, sí que me quería y luego todos le dijeron: ‘No es lo suficientemente guapa para interpretar a Sharon Tate’, y luego no me quiso más”, puntualizó Lawrence.