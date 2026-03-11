Show - 11/3/26 - 12:00 AM

Jhonathan Chávez asegura que los sueños se caminan con fe

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

Jhonathan Chávez ofreció una entrevista a Carolina Sarassa y Elyangélica González, conductoras de la revista matutina La Voz de la Mañana, en Miami, donde habló del tema “Guararé”, el cual interpretará este domingo en el Carnaval de la Calle 8.

Tras dar a conocer un poco de la historia de este clásico, y algunos proyectos, entre ellos con Carlos Vives, el acordeonista y líder de los Triunfadores, se sinceró con sus seguidores, expresando que hay momentos en los que se pregunta si está siguiendo el camino correcto, especialmente cuando decide apostar por sueños grandes y metas ambiciosas.

“Hay momentos en los que me pregunto si realmente estoy haciendo lo correcto, si este camino que estoy siguiendo es el que Dios tiene para mí”, expresó el artista, dejando ver el lado más humano detrás de su carrera musical.

Sin embargo, el intérprete también destacó que, en medio de esas dudas, han comenzado a aparecer nuevas oportunidades y escenarios que lo llenan de esperanza. Según contó, hay ocasiones en las que ni él mismo puede creer todo lo que está viviendo.

Para el músico, la clave ha sido mantener la fe y seguir adelante con gratitud, recordando que los sueños no siempre se recorren con certezas, sino con convicción y confianza en Dios.

El mensaje cerró con una motivación para sus seguidores: no abandonar sus sueños, porque muchas veces lo que parece imposible hoy, mañana puede convertirse en el milagro que estaban esperando.

