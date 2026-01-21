¡Julio molesto! Fiscalía no le ha dado nada de las denuncias para defenderse

El cantante Julio Iglesias expresó su cabreo y le ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España que, le remita la denuncia en su contra por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico asegurando que es "insólito" que no disponga de una copia de la misma.



En un escrito, al que ha tenido acceso agencias europeas, la representación de Iglesias asegura que es una "paradoja que el único interesado que no la conoce" sea el artista, algo "insólito" de acuerdo con el "ordenamiento jurídico constitucional" español.



Esta nueva exigencia llega después de que la Fiscalía haya señalado que no procede estimar la personación de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales, como así solicitó el abogado del cantante.



La defensa del cantante, sin embargo, cree que debería permitirse la personación "para dilucidar la ausencia de jurisdicción de la Audiencia Nacional". "Es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado sobre la citada cuestión procesal, ante la difusión pública de la denuncia y de la incoación de las presentes diligencias", añade.

Según la investigación, una de las exempleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, al parecer dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.



"Me sentía como un objeto, como una esclava", añade otra mujer. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

Por otro lado, ha salido a relucir que una de las fisoterapeutas involucradas en las denuncias, supuestamente le siguió escribiendo a Julio Iglesias en varias ocasiones y en distintos años tras los hechos suscitados, pero no le reclamó nada al artista.

Esto último lo tendría de evidencia el famoso para defenderse de las acusaciones.



Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables".

Autoridades siguen las investigaciones sobre estos hechos.