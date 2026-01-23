Mami Plops toca campana, termina radioterapias

La mamá del creador de contenido Riki Plops es una mujer que, lejos de los escenarios y las cámaras, se ha convertido en un verdadero ejemplo de fortaleza, la cual ha demostrado en redes, después de culminar una importante etapa de su tratamiento contra el cáncer.

A través de sus redes sociales, Riki compartió un emotivo mensaje acompañado de un video desde un centro médico, donde expresó el orgullo y la admiración que siente por su madre tras finalizar un nuevo proceso de radioterapias.

“Fueron días sin parar, pero tú eres muy fuerte, madre mía”, escribió, dejando claro que esta lucha ha sido un camino duro, pero lleno de amor familiar.

El influencer también destacó que no ha estado solo en este proceso, ya que toda la familia —incluidos los abuelos— ha permanecido unida, acompañando cada paso con fe y esperanza.

“Estamos venciendo el cáncer poco a poco”, expresó, palabras que tocaron el corazón de miles de seguidores.

Mami Plops afirmó que Dios y su familia han sido la clave para su pronta recuperación, agradeciendo a sus padres e hijo por estar en cada radioterapia apoyándola.

“Hoy tocamos campana... importante, la ley de la atracción, ustedes atraen cosas buenas y le van a pasar cosas buenas; la fe, la actitud, vamos con todo y nunca con miedo”, destacó Georgina Castillo.