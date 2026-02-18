Show - 18/2/26 - 12:00 AM

María del Pilar pone fin a su contenido sexual en OnlyFans

La exparticipante del reality El Parking de Yenvideo, María del Pilar, sorprendió a sus seguidores al anunciar que atraviesa una nueva etapa personal y profesional, marcada por decisiones que —según afirma— la acercan a la vida que realmente desea.

A través de sus redes, la creadora de contenido confesó que decidió cerrar varios ciclos importantes, entre ellos su etapa como creadora de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.

María explicó que esta determinación responde a un proceso interno de cambio y crecimiento. “Hoy elijo avanzar otros horizontes, vivir mi vida tal cual yo quiero hacerlo, con quien quiero ser libre. Estoy plena en este momento, no saben lo que me estoy quitando de encima”, expresó en su mensaje, que rápidamente generó reacciones de apoyo entre sus seguidores.

María del Pilar agradeció a las personas que la han respaldado durante su proceso y dejó claro que su prioridad ahora es su bienestar y su libertad personal.

