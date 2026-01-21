María del Pilar recibe carta y manda al ‘friendzone’ a Barceló

El Parking de Yenvideo sigue generando contenido en las redes sociales después de que María del Pilar recibiera un ramo de rosas y una carta.

Después que María mandó al "friendzone" a Barceló, empezó a circular la supuesta carta que recibió la creadora de contenido para adultos, generando debate, críticas y todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa.

La imagen, que comenzó a circular en Instagram muestra un extenso mensaje atribuido presuntamente a una persona cercana a la joven llamado Frank De León, en el que se le expresan sentimientos de amor, pero también reclamos por su comportamiento dentro del reality y por la exposición que estaría teniendo frente al público y la competencia.

“Quiero que nos ayudes a ayudarte. Deja de darle foco (Barceló), porque es lo que a su gente le gusta, no lo que a tu gente le gusta, recuerda que la competencia es de uno y si tu le das exposición a nosotros se nos hace difícil seguirlo. Ayer dimos 500 para verte en la primera posición, la tabla te mostró de 3, pero no había actualizado, dos minutos después subiste a la primera... compórtate por favor y házme caso, porque para no ganar mejor no damos más plata...”, se lee en parte del texto de la supuesta carta.

En el texto se hace referencia a apoyos económicos, votaciones, estrategias y exposición mediática, insinuando que ciertas actitudes de María del Pilar podrían afectar su permanencia y respaldo en el juego. La supuesta carta ha sido interpretada por muchos cibernautas como un intento de control, mientras otros la ven como un mensaje de preocupación personal.