¡No le van a sacar ni un real! Fiscalía archiva denuncias contra Julio

Por: Redacción / Web -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha archivado las denuncias de dos ex trabajadoras presentada contra Julio Iglesias, por presuntas agresiones sexuales y trata de personas, informan medios locales. 

El Ministerio Público de ese país alega una “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.

Ambas extrabajadoras del cantante, de nacionalidad brasileña y colombiana, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales, correspondientes a los tipos penales.

Esto se da luego que Julio, subió varias capturas de WhatsApp, para demostrar que ellas lo buscaban a él.

