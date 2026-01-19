¿Quieren plata? Demandan al legado de Michael Jackson y exigen $200 millones

Michael Jackson nuevamente vuelve a ocupar titulares en todo el mundo, pero esta vez por una nueva demanda presentada en Estados Unidos que apunta directamente contra el patrimonio del artista, con un reclamo que asciende a 200 millones de dólares por supuestos abusos .

Se conoció que la presentación judicial fue realizada el 15 de enero de 2026 por cinco integrantes de la familia Cascio, quienes aseguran que los hechos ocurrieron en la residencia del cantante y que las secuelas persisten hasta hoy.

Según la demanda, los Cascio cuestionan un acuerdo confidencial firmado en 2020 con el patrimonio de Michael Jackson, al que califican como producto de coacción y económicamente insuficiente frente al daño sufrido.

La cifra exigida ahora se apoya, según su abogado Howard King, en antecedentes como el pago de 25 millones que Jackson habría realizado a otro acusador en los años noventa.

Por su parte, la defensa del patrimonio, encabezada por Marty Singer, rechaza de plano las acusaciones y define el reclamo como un intento de extorsión.

El letrado sostiene que la familia Cascio busca una ventaja financiera aprovechando el impacto mediático del nombre Michael Jackson. Incluso aseguran que existen acuerdos vigentes y cláusulas de arbitraje que ya habían cerrado el conflicto.