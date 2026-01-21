Show - 21/1/26 - 12:00 AM

Representante de Yemil da a conocer nuevas reglas para proyectos musicales

Desde la cuenta de Instagram del artista urbano Yemil se dio a conocer, mediante un comunicado, nuevas reglas obligatorias para todos los proyectos musicales en los que participe a partir del 1 de enero de 2026.

Según el documento, cualquier canción o proyecto que involucre a Yemil —ya sea como artista principal, invitado, colaborador, intérprete o compositor— deberá ser notificado previamente a la disquera VLA Music Entertainment antes de su estreno o lanzamiento público. El objetivo, de acuerdo con el comunicado, es garantizar el correcto registro editorial, administrativo y legal de cada obra.

El texto también advierte que, en caso de incumplimiento, los proyectos serán considerados no autorizados, y la disquera procederá a emitir solicitudes formales de derribo (takedown) en plataformas digitales, YouTube, redes sociales y servicios de streaming, hasta que la situación legal sea regularizada.

El comunicado está firmado por Dimelo Adrián, representante legal, y marca un nuevo capítulo en la carrera de Yemil.

Recordemos que Yemil se mantiene cumpliendo una medida en el centro penitenciario.

