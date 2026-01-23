Show - 23/1/26 - 06:04 PM

Robbie Williams supera récord de The Beatles

Williams acumula 21 discos número uno contando sus trabajos con Take That.

 

El cantante británico Robbie Williams hace historia en el Reino Unido al superar a The Beatles con más álbumes que llegaron al número uno de las listas de éxitos del país, según anunció este viernes la Official Charts Company.

Con su disco de estudio, "Britpop", publicado la semana pasada, Williams alcanza su decimosexto álbum en la cima como solista, superando al grupo de Liverpool, que hasta ahora tenía el récord con 15 discos en primera posición.

Solo su disco "Reality Killed The Video Star" (2009) no llegó al primer puesto, alcanzando el número dos.

Entre sus discos número uno se incluyen "Life Thru A Lens" (1997), "I've Been Expecting You" (1998), "Sing When You're Winning" (2000), "Escapology" (2002), "Intensive Care" (2005), "Take The Crown" (2012), "The Heavy Entertainment Show"(2016), "XXV" (2022) o "Better Man" (2025).

"Britpop es el disco que siempre quise hacer y ver que se convierte en mi decimosexto álbum número uno significa todo para mí", declaró Williams a la Official Charts Company, que recopila la lista oficial.

"Gracias a todos los fans que me han apoyado en cada paso; habéis hecho realidad mis sueños", afirmó, para reconocer que "nunca habría que esto fuera posible" cuando comencé su carrera con la banda Take That en 1990.

En total, Williams acumula 21 discos número uno contando sus trabajos con Take That, mientras que Paul McCartney conserva el récord de más número uno totales, como solista y con The Beatles, con 23.
 

Te puede interesar

Dímelo Flow agradece y pide apoyo en votación para Premio Lo Nuestro

Dímelo Flow agradece y pide apoyo en votación para Premio Lo Nuestro

 Enero 23, 2026
Robbie Williams supera récord de The Beatles

Robbie Williams supera récord de The Beatles

 Enero 23, 2026
¡No le van a sacar ni un real! Fiscalía archiva denuncias contra Julio

¡No le van a sacar ni un real! Fiscalía archiva denuncias contra Julio

 Enero 23, 2026
Tekashi desmiente que le dieran piso; no confirmó que haya choteado a Maduro

Tekashi desmiente que le dieran piso; no confirmó que haya choteado a Maduro

 Enero 23, 2026
¿Duelo de alces? Barceló y Frank se enfrentan por María del Pilar

¿Duelo de alces? Barceló y Frank se enfrentan por María del Pilar

 Enero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso
Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja

Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja
Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero

Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero