Tekashi desmiente que le dieran piso; no confirmó que haya choteado a Maduro

El rapero apareció vistiendo el uniforme naranja mientras juega con un celular.

 

Tekashi 6ix9ine desmintió los rumores que lo habían pelado en prisión, luego de publicar un video grabado desde su celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

En la grabación,  el artista se mostró en buen estado de salud y negó implícitamente las versiones que aseguraban que había sido apuñalado y asesinado.

Tekashi aparece vistiendo el uniforme naranja característico de las cárceles federales.


“Estos tres meses pasan volando. Estoy retrocediendo en el tiempo a la carrera de Rick Ross, ¿alguien quiere algo?”, dijo.

Con estas imágenes, el rapero dejó claro que se encuentra con vida y que los rumores difundidos en plataformas son falsos.

Su publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron el video con mensajes de apoyo y bromas relacionadas con los rumores.

Muchos aprovecharon la ocasión para preguntarle si se había topado con Nicolás Maduro en algún momento, sin embargo, eso no lo respondió. 

Tekashi  fue sentenciado en diciembre, luego de admitir que agredió a un hombre y que poseía drogas, hechos que derivaron en la violación de la libertad condicional que mantenía tras un proceso judicial previo relacionado con pandillas.

