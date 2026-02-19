Acribillado en Santa Marta; el segundo crimen en 36 horas

Panamá- El sector de Santa Marta, ubicado en el corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito, sigue caliente. En tan solo 36 horas, dos hombres fueron asesinados en esa área en medio de situaciones distintas.

El caso más reciente se relaciona con el homicidio de Alexander Córdoba, de 27 años, ocurrido a eso de las 3:30 de la tarde de ayer en el complejo multifamiliar Miki Sierra. Debido al código del silencio que impera entre los residentes de Santa Marta, no han trascendido detalles de este crimen; solo se sabe que Córdoba recibió múltiples balazos en su anatomía.

Tras escuchar las detonaciones, residentes del área llamaron a la Policía Nacional, cuyas unidades trasladaron al joven al centro de salud de Torrijos Carter, en donde la doctora que lo atendió dictaminó su muerte a las 3:45 de la tarde.

Vinculado con este caso, un menor de edad fue aprehendido anoche, próximo a la torre C, mediante diligencia de allanamiento y después remitido ante la instancia correspondiente para avanzar las investigaciones relacionadas con el crimen.

Sobre el tema, el director de la Región de Salud de San Miguelito, Dr. Algis Torres, hizo un llamado a los grupos delincuenciales que operan en San Miguelito "para ver cómo mejoran esas situaciones, porque es la juventud la que está siendo afectada". Aseguró que hoy efectuarán los trámites correspondientes para que la Policía Nacional le brinde mayor seguridad en los centros de salud de San Miguelito, porque siempre el personal está en peligro por estas personas que se dedican a la mala vida, que incluso llegan a saldar cuentas dentro de la institución sin importarles la presencia del personal médico y de los pacientes.

A este caso se suma el homicidio de Carlos A. Cáceres, de 23 años, conductor de InDrive, quien murió la madrugada del martes en la sala de urgencias del Hospital San Miguel Arcángel, luego de que fue baleado en el sector de La Palmita, de Santa Marta, por sujetos que se hicieron pasar como pasajeros.



