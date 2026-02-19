Implicado en homicidio de adulto mayor en Santa Ana queda bajo detención

Panamá- Cargos por homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio doloso agravado y lesiones dolosas agravadas le imputó un juez de garantías a un hombre relacionado con el crimen del señor Rafael Parada González, de 74 años, y en perjuicio de un menor de edad herido.

Los hechos, por los cuales también se le ordenó la detención provisional al sospechoso y se decretó legal su aprehensión, se dieron la noche del pasado 16 de febrero entre las torres #1 y #2 de Patio Pinel, corregimiento de Santa Ana.

El sospechoso fue aprehendido horas después del hecho, en el cual Parada González fue baleado en la espalda mientras transitaba en un vehículo con su familia, siendo atacados a tiros. Producto de ese mismo ataque armado, un menor de edad resultó con un rozón de bala en el pómulo derecho.

Según la investigación preliminar, Parada González viajaba por Santa Ana en un vehículo con su familia, incluyendo un bebé, con la intención de llegar al Casco Antiguo de la ciudad, pero la aplicación de geolocalización que utilizó el conductor los envió por vía contraria en la Calle B. Cuando residentes del sector vieron el vehículo avanzar en sentido contrario, al parecer pensaron que dentro iban miembros de grupos rivales y les dispararon, hiriendo mortalmente a Parada, quien murió poco después en el Hospital Santo Tomás. Esa misma noche, un menor de edad llegó a la sala de urgencias del Hospital del Niño con un rozón de bala, y el adulto que lo acompañaba notificó que el hecho ocurrió en Patio Pinel.

Ahora, el personal de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, quienes investigan el caso, cuentan con seis meses para concluir las pesquisas.