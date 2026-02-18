Salió a pescar, pero no regresó; está desaparecido

Panamá- La Fiscalía Regional de San Miguelito solicita ayuda a la población para ubicar al joven Lynn Amir Granderson Alvarado, de 23 años, quien fue reportado como desaparecido.

El joven fue visto por última vez por su hermana de 12 años cuando salía de la residencia de su madre, ubicada en San Miguelito, con destino a pescar en Puerto Caimito (Panamá Oeste), vistiendo un pantalón corto y un suéter negro.

Según confirmó el Ministerio Público, Granderson Alvarado es de tez clara, mide aproximadamente 1.68 metros de altura, es de contextura delgada, tiene el cabello de color negro lacio, cejas delgadas, ojos color chocolate claro achinados y nariz perfilada. Como señas particulares, mantiene una cicatriz en la frente y un tatuaje en su brazo derecho.

La Fiscalía solicita a cualquier persona que tenga información que permita ubicarlo comunicarse de forma confidencial a los teléfonos 507-3312, 507-3315 y 507-3322.