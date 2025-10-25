Condenan a 25 años de prisión a hombre por homicidio de adolescente

Un hombre fue condenado a 25 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, tras ser hallado culpable de asesinar a un adolescente de 17 años en un suceso ocurrido el 27 de mayo de 2021 en el corregimiento de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.

La condena fue emitida luego de que la Sección de Homicidio y Femicidio de San Miguelito presentara pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad del acusado en el asesinato.

Según las investigaciones, el condenado, junto con otros sujetos no identificados, llevó por la fuerza al menor hasta un puente cercano, donde uno de los agresores le disparó en varias ocasiones, causándole heridas mortales.

Aunque la identidad del condenado y la de sus cómplices se mantienen bajo reserva por razones legales, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los otros involucrados en este crimen.

El distrito de San Miguelito, una de las zonas con mayores índices de criminalidad en el país, sigue siendo escenario de constantes actos violentos, lo que ha generado preocupación tanto en la comunidad como en las autoridades locales, quienes han intensificado esfuerzos para frenar la violencia en la región.