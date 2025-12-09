Sucesos - 09/12/25 - 03:15 PM

Aprehenden en Loma Bonita a 'Más Buscado' por homicidio y tentativa

Desde agosto de este año, “Manuelito” fue incluido en esta lista de criminales, ya que se le vincula con delitos graves contra la vida e integridad personal.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Manuel Antonio Guillén Pinto, alias “Manuelito”, quien figuraba en la lista de los 'Más Buscados' por homicidio, fue aprehendido este martes en medio de la operación Tenaz, efectuada en las veredas del sector de Loma Bonita, corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Desde agosto de este año, “Manuelito” fue incluido en esta lista de criminales, ya que se le vincula con delitos graves contra la vida e integridad personal, perpetrados el pasado 13 de junio de 2025, en el sector de La Palmita de Santa Marta, también ubicado en el corregimiento de Belisario Frías.

Ese día, alrededor de las 10:00 p.m., fue asesinado Esduardo Marmolejo Guaynora, alias "Maco", de 31 años, a causa de múltiples impactos de bala. Además, dos mujeres —una de ellas menor de edad— resultaron heridas en medio del violento ataque armado. El hecho habría sido perpetrado, supuestamente, por un grupo delictivo en respuesta al homicidio de uno de sus miembros semanas atrás, en el mismo sector.

La Fiscalía Regional de San Miguelito había solicitado públicamente la colaboración ciudadana para localizar a Guillén Pinto, proporcionando sus datos de cédula y números de contacto para recibir información sobre su ubicación.

 

