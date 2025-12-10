Sicarios matan a uno y taxista es herido en Altos de Los Lagos

Un pasajero de un taxi falleció y un taxista resultó herido como consecuencia de un ataque con modalidad de sicariato la mañana de este miércoles en la comunidad de Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

La información preliminar indica que el conductor ingresó con su pasajero a esta populosa comunidad cuando una motocicleta con dos personas a bordo se les acercó. Ambos estaban vestidos como mensajeros de entrega de comida, según testigos del área.

Uno de los ocupantes, el que iba como pasajero en la moto, sacó un arma y abrió fuego contra el taxi, dejando como víctima principal al pasajero, en las inmediaciones de las torres H-80 y H-81 del complejo habitacional.

Tras el ataque, los agresores abandonaron la motocicleta en el sitio, lo que llevó a las autoridades a acordonar la zona para iniciar las primeras diligencias por parte de la Policía Nacional.

El taxista fue herido en las piernas, pero logró salir manejando hasta el cuarto de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde recibió atención médica. El pasajero llegó sin signos vitales a la sala de emergencias.

Las autoridades han iniciado la investigación correspondiente por este homicidio número 104 en lo que va del año en esta región del país.