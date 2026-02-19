Sucesos - 19/2/26 - 11:06 AM

Encuentran sin vida a campesino que había desaparecido en Capira

Por: Redacción Web -

Panamá- Después de poco más de 12 horas de búsqueda, José Luis Molina Hernández, de 46 años, quien había desaparecido, fue encontrado muerto en la comunidad de Ollas Arriba, ubicada en Capira, provincia de Panamá Oeste.

A eso de las 7:00 de la noche del lunes, Molina salió de trabajar en una finca del sector, pero no regresó a su casa, por lo que durante la mañana del martes sus familiares y conocidos empezaron a buscarlo. Lamentablemente, Molina fue encontrado sin vida, boca abajo en la orilla de una quebrada, no muy lejos de su bicicleta.

El cadáver de Molina presentaba una laceración en el abdomen y otra en la ceja derecha, por lo que se presume que perdió el control del manubrio de la bicicleta y se cayó, pero eso deberá ser confirmado durante el examen de necropsia de rigor para descartar mano criminal en el deceso.

