Seguridad en la mira: Autoridades se pronuncian sobre asesinatos e inversión

Panamá- Los homicidios en Santa Ana y Santa Marta, la seguridad relacionada con los Therians, hospitales y escuelas, así como la entrega de nueva flota de vehículos y de uniformes, fueron los temas de los que hablaron este jueves el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

Fernández se refirió al caso del señor Rafael Parada González, de 74 años, asesinado en Santa Ana, confirmando que la plataforma digital los guiaba, dirigiéndolo hacia una calle en un horario nocturno donde se dieron unos disparos y una persona falleció. "Lo importante es que ya se tiene una persona", a la que ya se le formularon cargos y se encuentra bajo detención provisional. "No podemos generalizar que todas las calles (de Santa Ana) van a tener problemas de este tipo. Por supuesto que hay zonas rojas, y si pasas por ellas de madrugada, tienes que tomar las precauciones del caso; no todo tiene que ser enmarcado en una cosa negativa", agregó.

"La Policía Nacional fue efectiva, actuó rápido y así mismo logró la captura del sospechoso", dijo, a la vez que exhortó a la ciudadanía a estar pendientes de los lugares a los que van de noche. Explicó que la novedad se dio porque durante los días de Carnaval se habían cerrado varias calles del Casco Viejo, por lo cual "lamentamos el fallecimiento de la persona, pero así mismo hemos sido responsables y ágiles en darle solución al tema".

Sobre el asesinato del conductor de InDrive, Carlos A. Cáceres, de 23 años, Fernández detalló que ya hay una investigación en curso que relaciona a grupos pandilleriles que se dedican a robarle a conductores de una plataforma en particular, gracias a la cual ya se han desarticulado varias pandillas que se han dedicado a este tipo de delitos. "Vamos a continuar con la captura de los miembros de estos grupos pandilleriles que están utilizando estas modalidades que se dedican a pedir carreras en áreas frías —Calle 50 y otras áreas— y les piden que los lleven a áreas rojas de noche".

Por su parte, el ministro de Seguridad, al ser cuestionado por el tema de los 'Therians', aseguró que por el momento estos no están representando ninguna alteración del orden público; "hasta ahora es una modalidad que he visto en redes sociales".

Con una inversión de B/. 3,035,491.72, este jueves el Ministerio de Seguridad hizo la entrega de uniformes y 98 nuevos vehículos para reforzar la movilidad, la respuesta oportuna y la presencia de la Policía Nacional en todo el país.