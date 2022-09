¡Cambios, cambios! La RAE elimina letras del alfabeto

Algunos de los cambios incluye el uso de ex, por lo que ya no se podrá escribir ex marido mientras que "quórum" ahora será con "C".

Real Academia Española de la Lengua Por: Real Academia Española de la Lengua - Lunes 26 de septiembre de 2022 07:00 PM