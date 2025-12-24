Vida - 24/12/25 - 12:55 PM

Describen una nueva especie de mariposa en la Amazonía ecuatoriana

El descubrimiento de la especie fue "una gran sorpresa", ya que no solo se encontró fuera del centro de diversidad del grupo de mariposas al que pertenece.

 

Por: Redacción/EFE -

Un equipo científico internacional describió una nueva especie de mariposa, de nombre 'Zischkaia xenikos', en el Parque Nacional Yasuní y en zonas adyacentes a la Reserva Cuyabeno, en la Amazonía ecuatoriana.

El nombre de la especie, xenikos, proviene del griego antiguo y significa extraño o foráneo, una referencia directa a su apariencia singular, describe un comunicado del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador.

Además, a diferencia de todas las especies conocidas de su género, esta mariposa presenta una llamativa banda blanca en la parte inferior de sus alas posteriores, un rasgo completamente inédito en Zischkaia. 

Este patrón, según los científicos, podría ayudar a la mariposa a esconderse entre la vegetación del sotobosque y evitar ser depredada.

Hasta el momento, 'Zischkaia xenikos' solo se conoce a partir de dos localidades en la Amazonía ecuatoriana, donde fue capturada en bosques primarios de tierras bajas, a altitudes entre 250 y 300 metros. 

Los machos fueron observados en el sotobosque, atraídos por cebos orgánicos, lo que sugiere que la especie podría ser naturalmente rara o difícil de detectar.

El descubrimiento de la especie fue "una gran sorpresa", ya que no solo se encontró fuera del centro de diversidad del grupo de mariposas al que pertenece, los Euptychiina, que se encuentra en el suroeste de la Amazonía, sino que es muy distintiva en comparación con todas las especies conocidas -por ejemplo, en términos de patrón alar-.

Los detalles de esta especie se publican en la revista Tropical Lepidoptera Research, en un artículo firmado, además, por investigadores de la Universidad de Florida o de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

El hallazgo refuerza el papel de Ecuador como uno de los países más biodiversos del planeta, según Inabio.

Te puede interesar

Describen una nueva especie de mariposa en la Amazonía ecuatoriana

Describen una nueva especie de mariposa en la Amazonía ecuatoriana

 Diciembre 24, 2025
Logran implantar con éxito un embrión en un endometrio artificial

Logran implantar con éxito un embrión en un endometrio artificial

 Diciembre 23, 2025
Galápagos cierra con inversión de $12.4 millones para conservación marina

Galápagos cierra con inversión de $12.4 millones para conservación marina

 Diciembre 23, 2025
Pesebre 'más grande de Sudamérica' desborda fe, creatividad y asombro en Quito

Pesebre 'más grande de Sudamérica' desborda fe, creatividad y asombro en Quito

 Diciembre 22, 2025
Estudio cuestiona la base científica del llamado síndrome del bebé sacudido

Estudio cuestiona la base científica del llamado síndrome del bebé sacudido

 Diciembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí