Cáncer de pulmón se mantiene como la tercera causa de muerte; la pandemia causó más problemas

En la actualidad, el cáncer de pulmón se mantiene como la tercera causa de incidencia y como la primera causa de mortalidad en América Latina y el Caribe, algo que se ha complicado debido al tema de la pandemia.

Aunque se piensa que la enfermedad está relacionada a personas fumadoras, se ha demostrado que factores externos como la contaminación, historial familiar y otros los causantes, que se le prestan poca atención por auto medicarse o pensar que nunca les puede venir este mal.



La doctora Taysser Sowley, especialista en Oncología Médica del Instituto Oncológico de Panamá, se refirió a los percances con los pacientes por el tema de la pandemia, la confusión de este mal con el Covid19 y los distintos tratamientos a que sometidos los pacientes.



Cifras estadísticas de Panamá.



Actualmente, en Panamá el cáncer de pulmón se encuentra en el séptimo lugar, pero a pesar de eso, si hablamos en estadísticas de mortalidad, asciende hasta un tercer puesto, por su alto potencial de mortalidad. En el país, el hecho que no sea de las primeras causas de muerte se debe a que el índice de tabaquismo es el más bajo. Hasta hace poco, éramos uno de los países de la región con los números más bajos en referencia al tabaquismo.



¿Cuáles son los síntomas de alerta y los primeros pasos a seguir?

Al inicio no da mayores molestias, por eso se le recomienda a los pacientes que lleven controles o chequeos de salud de forma general.



Como experta te puedo decir que cuando ya está avanzado puede ser variado, desde tos, dificultad para respirar, algunos pacientes pueden tener tos con sangrado, a parte del dolor.



En el caso de que haya metástasis, hay dolor óseo, o dolor en el cerebro y las personas pueden tener convulsiones.



Al inicio de la enfermedad los síntomas pueden ser muy generales, pero regularmente al no ser frecuente se pueden explicar por otras condiciones, que puedan ser una infección, pero como se comparten los síntomas deben reevaluarse medicamente.



¿Qué factores causan la aparición del cáncer de pulmón?

Uno de los principales factores es revisar si mantiene síntomas desde hace un tiempo o que sea fumador, por lo que se sugiere hacerse una placa del tórax o tomografía.



El tabaquismo es el principal factor de riesgo, pero no es el único.



Si bien el cáncer está relacionado con adultos mayores, es importante saber que hay subgrupo de pacientes jóvenes que van a desarrollar la enfermedad.



Hoy en día se han descubierto alteraciones genéticas que si las personas las presentan, pueden estar predispuestos a este cáncer.



Hubo un aumento o disminución de los casos de cáncer de pulmón durante la pandemia del covid-19

Con la pandemia lo que ocurrió fue que se retrasó la atención, más que un aumento o diminución. Lo que se ha visto es que conforme se han retomado todas las actividades, esos pacientes han comenzado a llegar en conjunto.



Por el momento no se han estimado las cifras, pero se puede mencionar que entre 2019 y 2020 hubo una disminución de la cantidad usual de casos, que es de 350 a 200, pero lo que ocurrió puede ser atribuido a la pandemia.



El covid19 ha dejado secuelas aún desconocidas, dentro de los estudios que se han realizado, se ha comprobado aumentos de casos de personas positivas con el virus.

El detalle con este virus no es solo el retraso por el periodo de cuarentena, sino que da la casualidad que el órgano que mayor afecta es el pulmón, por lo que la sintomatología son similares.



Nos llegaron casos en los que se hicieron múltiples hisopados y al ver que salían negativos varias veces, se determinó que era cáncer de pulmón, pero esto no es constante, por lo que se deben indagar más para salir de cualquier duda.



Dónde acudir cuando no hay seguro privado, teniendo en cuenta que el sistema de salud social público es precario en Panamá.

Realmente quitando los temas de salud pública, lo más importante es la población, que no hacemos respetar sus derechos para obtener una digna atención.



De forma general todas las instituciones de la CSS están habilitadas y también están los Ulaps.



Los pacientes creen que la evaluación es en un hospital o emergencia, pero se recomienda el uso de las policlínicas en medicina general.



En la actualidad no se practica la cultura de prevención y vamos cuando ya se nos presentan los percances médicos.



¿Cuáles son los tipos de tratamientos?

De forma general respecto al cáncer se habla de forma inicial cuando está en una temprana. En este punto está la cirugía, pero eso sí, deben estar en el médico para que esto pueda ser posible.



Por otro lado, gracias a los avances, si hay pacientes en etapa avanzada y metástasis, pero tiene buena salud, existen tratamientos sistémicos para controlar la enfermedad y darles una buena calidad de vida.



Hablando de etapas avanzadas, eso hoy en día no es sinónimo de muerte, porque ya hay tratamientos para tratarlos en estos momentos. En algunas ocasiones no pueden ser operados por algún percance médico y lo ideal es la radioterapia o quimio.



Hoy en día en oncología hay tratamientos como la inmunoterapia. Es un tipo de tratamiento contra el cáncer que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatirlo. Utiliza sustancias producidas por el organismo o en un laboratorio para mejorar el funcionamiento de su sistema inmunológico y destruir las células cancerosas.





Hay una campaña. En qué consiste y en qué se diferencia de otras.

La mejor campaña que puede existir más allá de las que se realizan en distintos centros de salud o el Instituto Oncológico Nacional va en cada uno.



Exhortamos a la población para que acudan a su médico y se hagan un chequeo general y no lleguen con alguna enfermedad avanzada.



Respecto a la prevención, el único estudio que ha podido probar la detención, es la tomografía de tórax, sin embargo, el acceso no es fácil y se requiere un personal entrenado, para que no se piense que sea o no cáncer.



Los pacientes entre 55 a 75 años que sean fumadores, se recomiendan hacerse sus exámenes, debido a que están en la primera línea de contraer este mal.



¿Habrá más casos de aquí a 40 años?

De forma general se han tirado líneas de tendencia y se prevé que haya aumentos en todo tipo de cáncer, pero también los tratamientos están avanzando, aunque el problema es que aún son algo costosos.



Se espera que vayan estando disponibles más tratamientos y poder llegar a mayores probabilidades de curación.