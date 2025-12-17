“En Serio” cierra tour por la prevención del consumo de alcohol en jóvenes

El programa “En Serio”, antes conocido como Smashed, concluyó con éxito su tour por las provincias de Herrera, Veraguas y Los Santos, alcanzando a un total de 23,379 estudiantes de centros educativos oficiales, lo que representa el 93 % de la meta nacional proyectada para el período.

Entre los meses de septiembre y noviembre de 2025, la iniciativa desarrolló funciones presenciales y sesiones virtuales que combinaron teatro educativo, proyección de contenidos audiovisuales y conversaciones guiadas, una metodología que permitió generar altos niveles de participación estudiantil y reflexión sobre los riesgos del consumo de alcohol en menores de edad.

Dicho alcance logrado equivale a cerca del 95% de la meta total de más de 25 mil estudiantes prevista para mayo de 2026, consolidando al programa como una de las iniciativas de prevención más amplias ejecutadas en el país durante el año.

Por provincia, el tour inició en Herrera, donde se realizaron 32 funciones en nueve centros educativos, impactando aproximadamente a 6,800 estudiantes. En Veraguas, el programa llegó a más de 12,000 jóvenes en 13 colegios mediante 68 funciones entre obras presenciales y proyecciones, mientras que en Los Santos se alcanzó a más de 4,500 estudiantes en seis centros educativos. En total, se desarrollaron decenas de sesiones educativas priorizando comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad.

Mediante del uso de obras teatrales y la metodología de cine foro se generó un mayor nivel de atención e interacción por parte de los estudiantes, facilitando la comprensión de las consecuencias del consumo temprano de alcohol y promoviendo decisiones informadas. Además, los materiales pedagógicos utilizados permanecen en los centros educativos, permitiendo dar continuidad al trabajo preventivo dentro del aula.

“Los actores que participan en el tour provienen de las propias provincias y han sido capacitados como agentes de cambio, promoviendo la decisión de no consumir alcohol siendo menores de edad”, manifestó Fide Patiño, directora de Proyectos de Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE).

La ejecución del programa fue posible gracias a la articulación con COSPAE, el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional, así como al patrocinio de Diageo, en el marco de su compromiso con la prevención del consumo de alcohol en menores de edad y el fortalecimiento del bienestar juvenil.

“Desde Diageo entendemos que la prevención comienza con información clara, cercana y adaptada a la realidad de los jóvenes. Los resultados de ‘En Serio’ demuestran que invertir en educación temprana tiene un impacto real y sostenible en las comunidades, especialmente cuando se trabaja de forma articulada con el sector educativo y actores locales”, señaló Giuliana Venutolo, gerente de Diageo en Sociedad en Centroamérica, Caribe y Venezuela.

“En Serio” forma parte de la estrategia ESG Espíritu de Progreso de Diageo, orientada a promover decisiones responsables y entornos más seguros para las nuevas generaciones. Hasta 2024, la iniciativa ha impactado a más de 200,000 jóvenes a nivel nacional, reforzando su alcance y continuidad en Panamá.