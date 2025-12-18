Animales del zoológico de Cali reciben un banquete con regalos navideños

Los animales del zoológico de Cali, en el suroeste de Colombia, recibieron este jueves un banquete con regalos de Navidad, en una actividad sensorial para sensibilizar sobre el impacto del tráfico ilegal de animales silvestres.

Los promotores de bienestar animal del zoológico colocaron decoraciones de cartón en cada uno de los espacios del parque que, dependiendo de la especie, tenían ocultos trozos de carne y frutas en decoraciones navideñas para incentivar la exploración.

El objetivo de la entrega fue estimular comportamientos naturales y mejorar el bienestar físico y cognitivo de los animales del zoológico, muchos de ellos víctimas del comercio ilegal de fauna silvestre o de la pérdida de su hábitat.

LEA TAMBIÉN: Jet se estrella al intentar aterrizar en Carolina del Norte; hay muertos

El recorrido puso el foco en especies altamente afectadas por estas prácticas, entre ellas titíes cabeciblancos, guacamayas, tucanes, jaguares, pumas, cusumbos, tatabros y primates churucos, cuya captura, caza o confinamiento ilegal sigue siendo una de las principales amenazas para los ecosistemas del país.

Según el zoológico de Cali, la actividad buscó reforzar un mensaje de educación ambiental en plena temporada decembrina: "Los animales silvestres no son mascotas, y su extracción del medio natural tiene consecuencias irreversibles para las poblaciones y los equilibrios ecológicos", apuntaron en un comunicado.

No es la primera vez que esta institución celebra la Navidad para sus animales, pues año a año aprovechan las fechas para invitar a la reflexión colectiva y la promoción de decisiones responsables frente a la vida silvestre, en un país considerado uno de los más biodiversos del mundo.