Google: Todas las apps de los Android deberán estar verificadas

En el primer trimestre de 2025, la empresa de seguridad Kaspersky detectó 180 mil nuevos virus en Android, lo que representa un aumento del 27% en comparación con el trimestre anterior. Ante esta avalancha de amenazas, Google anunció que a partir de 2026 todas las aplicaciones deberán estar verificadas para poder funcionar en teléfonos Android certificados.

El proceso será sencillo pero estricto: solo podrán correr apps de desarrolladores registrados en Google. Si el creador no está verificado, la aplicación será bloqueada automáticamente en equipos certificados como Samsung, Pixel y otros.

La medida no se quedará solo en la Google Play Store. También aplicará a las tiendas alternativas y a las descargas directas (APK), que son la puerta de entrada más común para los virus. Esto significa que, aunque alguien intente instalar una app desde fuera de la tienda oficial, si no está verificada, no funcionará.

El plan de implementación será gradual. En países de “alto riesgo” como Brasil, la verificación arrancará en septiembre de 2026, con pruebas desde finales de 2025. Luego se expandirá a naciones como Indonesia, Singapur y Tailandia, hasta llegar al resto del mundo en 2027.

Con este cambio, Google busca cerrar la llave a los hackers, que aprovechan las apps falsas para robar datos, meter troyanos y llenar los celulares de publicidad invasiva.